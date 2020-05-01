Новосибирск, , 09:01 — REGNUM Новосибирская область во время праздничных дней будет находиться под усиленным контролем, сообщает региональное управление МЧС РФ.

В ведомстве подчёркивают, что майские праздники — один из самых сложных с точки зрения пожарной опасности периодов: многие жители городов на праздники отправляются на дачи, возрастают риски травяных и лесных пожаров.

«Напомним, что постановлением правительства региона в Новосибирской области с 27 апреля установлен особый противопожарный режим, что подразумевает строгий запрет использования открытого огня в лесах, на сельскохозяйственных угодьях, на приусадебных участках частных подворий, дачных и садовых обществ», — отметили в ГУ ЧС РФ по региону.

Уточняется, что помимо костров приготовление шашлыков на углях также под запретом.