Екатеринбург, , 08:23 — REGNUM На Среднем Урале с 1 мая введён особый противопожарный режим. Соответствующее постановление подписал глава Свердловской области Евгений Куйвашев, сообщили в региональном департаменте информационной политики корреспонденту ИА REGNUM.

В связи с установленным режимом в Свердловской области запрещено разводить костры и сжигать мусор. В период действия особого режима гражданам могут запретить въезд на территории природных парков и лесов.

Также на территории региона приведены в повышенную готовность все средства тушения лесных пожаров.