Екатеринбург, 1 мая 2020, 08:23 — REGNUM На Среднем Урале с 1 мая введён особый противопожарный режим. Соответствующее постановление подписал глава Свердловской области Евгений Куйвашев, сообщили в региональном департаменте информационной политики корреспонденту ИА REGNUM.
В связи с установленным режимом в Свердловской области запрещено разводить костры и сжигать мусор. В период действия особого режима гражданам могут запретить въезд на территории природных парков и лесов.
Также на территории региона приведены в повышенную готовность все средства тушения лесных пожаров.