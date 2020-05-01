Нделе, , 08:20 — REGNUM По меньшей мере 37 человек были убиты в результате нападения на город Нделе на севере Центральноафриканской Республики (ЦАР). Об этом передает ВВС Africa со ссылкой на сообщения местных властей.

В соответствии с сообщениями, три повстанческие группы штурмовали главный рынок, а затем совершили атаки на другие части города, создав базу в католической церкви.

Миротворцы Организации Объединенных Наций (ООН) и народное ополчение, которые ранее контролировали Нделе, не смогли отбить атаку нападавших.

Со времени свержения президента страны Франсуа Бозизе семь лет назад на территории ЦАР действует множество повстанческих групп, отмечают репортеры.