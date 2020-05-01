Пугачёв, Саратовская область, , 09:23 — REGNUM В городе Пугачев в отношении местного жителя прокуратура завела уголовное дело за умышленное повреждение автомобиля (ч. 1 ст. 167 УК РФ), сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

15 марта 2020 года около 21:00 часа горожанин на почве личных неприязненных отношений отрезком металлической трубы умышленно нанес множественные удары по автомобилю «Лада Гранта», после этого ножом проткнул шины всех колес.

Ущерб собственнику автомобиля составил более 50 тыс. рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюмени гражданина без определенного места жительства обвиняют в том, что он разбил автомобиль, мешавший ему копаться в мусорных баках.

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