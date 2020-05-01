Барнаул, , 07:44 — REGNUM Общее число выявленных зараженных SARS-CoV-2 в Алтайском крае увеличилось до 423 человек. Причём, как сообщает региональный оперативный штаб, только за последние сутки в регионе выявили 41 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией.

Из общего числа инфицированных только в 40 случаях речь идёт о завезённом в край вирусе, в 312 случаях имел место контакт с ранее заболевшими. Причём у 288 заразившихся симптомы болезни не проявляются, у 64 пациентов выявлена внебольничная пневмония, у 71 — ОРВИ.

Как уже сообщало ИА REGNUM, первый случай заражения SARS-CoV-2 был выявлен у жительницы Барнаула, вернувшийся из Доминиканской Республике транзитом через Москву. Ещё одна вспышка заболевания связана с не вовремя проведёнными карантинным мероприятиями в Змеиногорском районе.

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