Барнаул, , 07:29 — REGNUM Хмельное застолье привело к трагедии в одном из сел Мамонтовского района Алтайского края.

Как сообщает региональное СУ СК РФ, в феврале 2020 года 42-летний местный житель пришёл в дом односельчанина, где увидел свою мать, распивающую спиртное. Мужчина присоединился к застолью, но через некоторое время между родственниками произошла словесная ссора в ходе которой сын облил мать дизельным топливом, находившимся в пластиковой бутылке, а затем поджог её. От полученных травм женщина скончалась в медицинском учреждении.

Обвинение предъявлено в соответствии с п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство, совершенное с особой жестокостью»). Уголовное дело расследовано в установленный уголовно-процессуальным законом двухмесячный срок.