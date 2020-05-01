Североуральск, Свердловская область, , 07:29 — REGNUM В Североуральске организовано проведение доследственной проверки по факту ЧП на шахте, где пострадали рабочие. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Свердловской области.

В ходе проверки будут установлены обстоятельства чрезвычайного происшествия и условия охраны труда шахтёров. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее по факту ЧП на шахте была организована прокурорская проверка.

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Напомним, что инцидент, в результате которого пострадали несколько шахтёров, произошёл в посёлке Калья Североуральского городского округа. Днём 30 апреля произошёл обвал породы на одном из участков шахты.

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