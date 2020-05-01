Красноярск, , 06:58 — REGNUM Три лесных пожара на площади 81 га действуют 1 мая в Ермаковском, Идринском и Шарыповском районах Красноярского края. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом министерстве лесного хозяйства.

Один пожар локализован, его обещают потушить в ближайшее время.

За минувшие сутки в регионе ликвидировали 15 лесных пожаров. Очаги возгораний были зафиксированы в 11 районах на площади 2 тыс. га. Тушением занимались более 350 человек с применением 36 единиц техники. Предварительные причины пожаров — неконтролируемые палы сухой травы и неосторожное обращение с огнём.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае из-за лесных пожаров введён режим ЧС в лесах.

Читайте ранее в этом сюжете: В Красноярском крае потушили 32 лесных пожара