Петропавловск-Камчатский, , 05:57 — REGNUM Утром 1 мая на вулкане Ключевской на Камчатке был зафиксирован выброс пепла на высоту 7000 метров. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

С учётом данных профильных служб и направления ветра, в сообщении говорится о распространении пеплового шлейфа в северо-западном направлении от вулкана, где отсутствуют населённые пункты и трассы движения воздушных судов.

По информации оперативных дежурных региона «на данный момент выпадение пепла в населённых пунктах Камчатского края не зафиксировано». Также в районе вулкана не зарегистрировано туристических групп.

Высота вулкана Ключевской, самого высокого в Евразии действующего вулкана, 4750 метров. В 47 километрах от него находятся поселки Ключи и Козыревск, а от столицы региона — Петропавловска-Камчатского — он расположен в 360 километрах.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 и 19 апреля на склонах вулкана Ключевской были зафиксированы потоки лавы.

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