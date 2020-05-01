Сиэтл, США, , 05:37 — REGNUM Полицейские США задержали корову, которая нападала на ехавшие по проезжей части автомобили, сообщает портал UFI.

Сообщается, что в полицию штата Вашингтон поступил сигнал от местных жителей, пожаловавшихся на агрессивное поведение коровы. Она бегала по проезжей части дороги и пыталась нападать на автомобили. Полицейским удалось загнать животное на задний двор одного из домов, а затем задержать. Задержанную корову передали ее хозяину.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 апреля в одном из офисов в Австралии обнаружили полутораметрового питона на рабочем месте. Он спал в лотке для бумаг на столе.

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