Сиэтл, США, 1 мая 2020, 05:37 — REGNUM Полицейские США задержали корову, которая нападала на ехавшие по проезжей части автомобили, сообщает портал UFI.
Сообщается, что в полицию штата Вашингтон поступил сигнал от местных жителей, пожаловавшихся на агрессивное поведение коровы. Она бегала по проезжей части дороги и пыталась нападать на автомобили. Полицейским удалось загнать животное на задний двор одного из домов, а затем задержать. Задержанную корову передали ее хозяину.
Как сообщало ИА REGNUM, 14 апреля в одном из офисов в Австралии обнаружили полутораметрового питона на рабочем месте. Он спал в лотке для бумаг на столе.
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