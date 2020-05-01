Вашингтон, , 04:37 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов установили, что преступником, стрелявшим по зданию посольства Кубы в Вашингтоне, является 42-летний житель города Обри американского штата Техас Александер Аласо, 30 апреля сообщает AFP со ссылкой на полицию столицы США.

По данным представителя полиции Вашингтона, злоумышленник арестован, ему предъявлены обвинения в нападении с целью убийства. К расследованию инцидента подключилась и Секретная служба США.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 апреля кубинские власти назвали атаку на свое посольство в Вашингтоне терактом и выразили протест американской стороне.

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