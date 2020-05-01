Буэнос-Айрес, , 03:28 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,4 было зафиксировано на территории Аргентины, сообщает Геологическая служба США.

Сообщается, что эпицентр подземных толчков располагался в 66 километрах к северо-западу от Сан-Антонио. Очаг залегал на глубине 164,35 километров. Данных о возможных разрушениях или жертвах не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 апреля землетрясение магнитудой 5,6 произошло в провинции Северная Суматра в Индонезии. Эпицентр сейсмособытия находился в 24 километрах от Паданглавы на глубине 10 километров.

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