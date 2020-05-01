Катманду, , 00:10 — REGNUM Четыре ребёнка погибли в результате взрыва гранаты на северо-западе Непале. Об этом 30 апреля сообщает Himalayan Times.

Трагедия произошла в районе Ролла. Четверо детей, двое по 11 лет, один 13 лет и один пяти лет нашли боевую гранату, возвращаясь домой из леса. Дети приняли гранату за игрушку, не осознавая её взрывоопасности. В ходе игры граната взорвалась.

Дети погибли на месте от полученных травм. Прибывшие на место происшествия представители экстренных служб нашли неподалёку ещё одну боевую гранату.

Предполагается, что боеприпасы могли остаться со времён вооружённого конфликта в стране, длившегося с 1996-го по 2006 год.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пяти погибших в результате случайного пуска из штурмовика Су-25 ракеты в Чаде.

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