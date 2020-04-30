Бирмингем, Великобритания, , 23:56 — REGNUM Сотрудник полиции напал на 15-летнего подростка и избил его в британском городе Бирмингеме. Об этом 30 апреля сообщает издание Metro.

Инцидент произошёл 21 апреля, но стал достоянием общественности позднее, попав в поле действия камеры видеонаблюдения. По словам очевидцев происшествия, сотрудник полиции попросил остановиться подростка, чьё поведение показалось ему подозрительным.

Сотрудник полиции повёл подростка к служебному автомобилю, чтобы обыскать его на наличие наркотиков, но школьник попытался сбежать. Полицейский догнал его, повалил и стал избивать ногами.

Запись инцидента была выложена в социальные сети, действия полицейского подверглись массовой критике со стороны пользователей. В настоящее время в отношении сотрудника полиции начато служебное расследование, на время которого он отстранён от исполнения служебных обязанностей.

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