Саратов, , 09:27 — REGNUM Прокуратурой Саратовской области направлено в суд уголовное дело в отношении пяти членов организованной преступной группы по обвинению в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Следствие установило, что в период с 2018 года по февраль 2019 года жители Санкт-Петербурга, Волгоградской и Курганской областей в составе организованной группы похищали денежные средства со счетов клиентов одного из банков. Они незаконно получали доступ к персональным данным клиентов, по счетам которых долгое время не было движения. Путем вклеивания фотографий в поддельные паспорта оформляли доверенность у нотариуса на распоряжение средствами на одного из участников группировки, после совершали финансовые операции в банке. Им удалось похитить более 18 млн рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Саратовской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Удмуртии за аналогичные преступления, но по п. г ч. 3 ст. 158 УК РФ («Кража с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств») будут судить организованную банду. В состав группировки входят 11 женщин — это жительницы Самарской, Саратовской, Ростовской и Ульяновской областей в возрасте от 18 до 30 лет. Их действиями руководил 28-летний ранее судимый за аналогичные преступления житель Самарской области.

Читайте также: В Удмуртии будут судить банду за десятки краж с банковских счетов граждан