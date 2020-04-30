Киев, , 22:24 — REGNUM Пожары в Чернобыльской зоне отчуждения уничтожили 5% территории Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника. Об этом 30 апреля сообщает пресс-служба Госагентства по управлению зоной отчуждения, ссылаясь на директора заповедника Александра Галущенко.

По предварительной информации, в результате природных пожаров пострадало 11,5 тысячи гектаров юго-западной части заповедника. Это составляет 5% его общей территории.

Отмечается, что при пожаре пострадали, в основном, мелкие животные, такие, как мышевидные грызуны, рептилии, амфибии и насекомые. Крупные и средние животные смогли скрыться от огня на остальных 95% территории заповедника.

Также уточняется, что корм копытные и травоядные животные Чернобыльского заповедника смогут достаточно легко найти на не затронутой пожаром части.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Чернобыльской зоне отчуждения продолжается тушение отдельных очагов тления.

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