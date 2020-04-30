Петропавловск-Камчатский, , 22:07 — REGNUM Уголовное дело было возбуждено следователями в отношении мужчины, во время незаконного вылова рыбы напавшего на пытавшегося помешать вылову сотрудника полиции на Камчатке. Об этом 30 апреля сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Камчатскому краю.

Инцидент произошёл в августе 2019 года на берегу реки Тигиль. В ходе профилактического рейда сотрудники полиции обнаружили браконьера, занимавшегося незаконным выловом лосося. Рядом с мужчиной были найдены несколько контейнеров с икрой.

Сотрудники полиции потребовали мужчину прекратить незаконное занятие, но браконьер стал угрожать полицейским оружием, а потом набросился на одного из сотрудников, повалил его и стал душить.

Мужчина, оказавшийся жителем села Эссо, был задержан. Против него возбуждены уголовные дела сразу по двум статьям УК РФ. Расследование по факту произошедшего продолжается.

Ранее ИА REGNUM сообщало о задержании пограничниками Казахстана в Каспийском море четырёх браконьеров.

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