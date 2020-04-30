Москва, , 21:55 — REGNUM В Москве в общежитии Российского университета транспорта (РУТ) приняли дополнительные меры по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе университета.

Ограничительные меры ввели 27 апреля в общежитии №2 РУТ в соответствии с приказом ректора университета Александра Климова. Для проживающих в здании студентов обеспечили доставку трехразового питания в одноразовой посуде. Питание будет поставляться во все дни, включая праздники.

Также в помещениях общежития проводят санитарные уборки с помощью дезсредств. В здании обеспечена круглосуточная охрана. Ежедневно на территории общежития №2 находится бригада медицинского персонала поликлиники Российского университета транспорта.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о проверке соблюдения норм санитарно-эпидемиологического законодательства. Как сообщает ren. tv, по предварительным данным, несколько студентов университета были госпитализированы из общежития с подозрением на заражение коронавирусной инфекцией.