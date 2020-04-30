Ростов-на-Дону, , 21:25 — REGNUM Крупное возгорание камыша и сухой травы площадью около тысячи кв. метров было ликвидировано в Ростовской области. Об этом 30 апреля сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Ликвидация пожара произошла в 20:42 мск, общая площадь горения составила 900 кв. метров. К тушению пожара привлекались 15 единиц спецтехники и 47 человек личного состава.

Информация о пожаре поступила около 18:00 мск, возгорание камыша и сухой травы произошло возле хутора Городище в Азовском районе. Горение травы происходило отдельными очагами в труднодоступной местности возле канала, это осложняло тушение.

Ранее ИА REGNUM сообщало о локализации травяного пожара в Азовском районе Ростовской области.

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