Ростов-на-Дону, , 20:54 — REGNUM Возгорание камыша и сухой травы площадью около тысячи кв. метров было локализовано в Ростовской области. Об этом 30 апреля сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Природный пожар произошёл около хутора Городище в Азовском районе на улице Геологической. Возгорание произошло отдельными очагами в труднодоступной местности вдоль канала. На месте пожара работают 47 человек и 15 спецмашин.

Несмотря на возникшие при тушении возгорания сложности, пожар удалось локализовать. Угроза населённому пункту отсутствует, на месте пожара наблюдается сильное задымление.

Ранее ИА REGNUM сообщало о резком возрастании числа пожаров с начала текущего года в Ростовской области.

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