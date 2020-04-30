Москва, 30 апреля 2020, 20:34 — REGNUM Сильное задымление наблюдается в подземном коллекторе у станции метро «Белорусская». Об этом 30 апреля сообщил журналистам источник в экстренных службах города.
Задымление произошло в коллекторе у одного из выходов станции метро «Белорусская». На место ЧП прибыли более десяти расчётов пожарно-спасательных подразделений.
К станции метро прибывают сотрудники ГИБДД на случай возможного перекрытия проезжей части на площади возле Белорусского вокзала.
Причины и обстоятельства задымления устанавливаются.
Ранее ИА REGNUM сообщало о возгорании в электрощите, которое привело к задымлению станции метро в Санкт-Петербурге.
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