Москва, , 20:34 — REGNUM Сильное задымление наблюдается в подземном коллекторе у станции метро «Белорусская». Об этом 30 апреля сообщил журналистам источник в экстренных службах города.

Задымление произошло в коллекторе у одного из выходов станции метро «Белорусская». На место ЧП прибыли более десяти расчётов пожарно-спасательных подразделений.

К станции метро прибывают сотрудники ГИБДД на случай возможного перекрытия проезжей части на площади возле Белорусского вокзала.

Причины и обстоятельства задымления устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о возгорании в электрощите, которое привело к задымлению станции метро в Санкт-Петербурге.

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