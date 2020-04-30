Ростов-на-Дону, , 19:57 — REGNUM В Ростовской области загорелась сухая трава. Площадь возгорания составляет 1 тыс. кв. метров, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении МЧС России 30 апреля.

Под Ростовом-на-Дону загорелась сухая трава ГУ МЧС России по Ростовской области

Сообщение о ландшафтном пожаре на хуторе Городище Азовского района в экстренные службы поступило около 18:00 мск. Угрозы населённому пункту нет. На месте работает почти 50 человек и 15 единиц техники.

«Горение происходит отдельными очагами вдоль канала, ориентировочно на площади 1000 кв. метров. Тушение осложняется из-за труднодоступной местности», — уточнили в ведомстве.