Одинцово, Московская область, , 18:26 — REGNUM Проверку по факту ограбления склада с немедицинскими масками и градусниками начали сотрудники правоохранительных органов в подмосковном Одинцово. Об этом 30 апреля сообщает пресс-служба ГУ МВД по Московской области.

Ограбление произошло 28 апреля в арендуемом складском помещении на улице Железнодорожной. В нападении на склад, по предварительным данным, приняли участие от 12 до 15 человек.

Информация об ограблении склада поступила от одного из менеджеров предприятия. Группа неустановленных вооружённых лиц, угрожая расправой сотрудникам, похитила со склада один миллион рублей, три мобильных телефона и 600 коробок с медицинскими масками и электронными градусниками.

По факту ограбления склада было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личностей и поиск злоумышленников.

Ранее ИА REGNUM сообщало об ограблении склада в Московской области.

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