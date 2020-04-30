Чебоксары, , 17:51 — REGNUM В Чувашии завершено расследование уголовного дела в отношении первого заместителя министра природных ресурсов и экологии республики. Ему предъявлено обвинение в превышении полномочий, сообщили ИА REGNUM в следственном управлении СКР по республике.

По данным правоохранителей, речь идёт о предоставлении коммерческой фирме земельного участка, который относится к защитным, ценным, противоэрозионным лесам и сплошная вырубка деревьев здесь запрещена. Следствие полагает, что обвиняемый обеспечил предоставление данного участка для добычи строительного песка карьерным способом, а также для заготовки древесины путем сплошной рубки.

«В результате с марта 2017 года по март 2018 года на участке была произведена рубка лесных насаждений площадью более 3,6 гектара, а государственному лесному фонду причинен ущерб в размере более 15,5 млн рублей», — говорится в сообщении.

Правоохранители также полагают, что в июле-августе 2017 года, являясь председателем экспертной комиссии по проведению государственной экспертизы проекта освоения лесов, фигурант уголовного дела незаконно обеспечил выдачу другой коммерческой организации документации на право добычи строительного песка с сентября 2017 года по сентябрь 2018 года на лесном участке в водоохранной зоне реки Суры в Шумерлинском районе.

«При этом срок действия лицензии фирмы на право пользования недрами истекал 1 сентября 2017 года, а после указанной даты в соответствии с изменениями в федеральном законодательстве разведка и добыча полезных ископаемых в водоохранной зоне запрещены», — отмечают в следственном управлении.

Причинённый государству ущерб оценён силовиками в сумму более 5,4 млн рублей.

Предъявлено обвинение по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий» — два эпизода). Дело направлено в Московский районный суд Чебоксар.

По ходатайству следователя подозреваемый временно отстранен от занимаемой должности. Совместно с органами прокуратуры и контрольно-надзорными органами принимаются меры по возмещению ущерба.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 февраля 2020 года в Чувашии был вынесен приговор в отношении бывшего вице-премьера — министра экономического развития республики. Он получил реальное лишение свободы.

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