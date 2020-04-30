Североуральск, Свердловская область, 30 апреля 2020, 17:43 — REGNUM В Североуральске прокуратура выясняет все обстоятельства травмирования рабочих на шахте «Кальинская». Об этом сообщает пресс-служба свердловской облпрокуратуры.
Известно троих пострадавших. Авария произошла днём 30 апреля на горизонте 1040 метров. Во время забойного цикла возник горный удар.
Прокуратура ведёт проверку. В ходе неё будет уделено особое внимание соблюдению безопасности работ на шахте.
Как сообщало ИА REGNUM, между тем число пострадавших выросло. Их уже четверо.
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