Воронеж, , 17:30 — REGNUM Уголовное дело по статье об уничтожении имущества по неосторожности возбуждено в Воронежской области по факту масштабного пожара в Рамонском районе Воронежской области, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры региона.

«Прокуратурой Рамонского района по поручению прокуратуры Воронежской области организована проверка по факту масштабного пожара, произошедшего в поселке Радчино Рамонского района. Отделом надзорной деятельности по Рамонскому району возбуждено уголовное дело по статье 168 Уголовного кодекса РФ — то есть уничтожение имущества по неосторожности. Расследование на контроле прокуратуры района», — прокомментировал прокурор Рамонского района Виталий Бондарев.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 30 апреля в поселке Радчино Рамонского района произошел пожар, в результате которого сгорели десятки дачных домов. Площадь возгорания составила 700 кв.м. Человеческих жертв и пострадавших нет. Прокуратура начала проверку, ход которой взят под контроль по поручению прокурора области Александра Гулягина.

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