Каа-Хемский район, Тува, , 16:08 — REGNUM Правоохранители в Каа-Хемском районе Тувы пресекли незаконную перевозку тонны алкогольной продукции. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по республике, 29 апреля инспекторы ДПС остановили для проверки автомобиль «УАЗ» при въезде в село Сарыг-Сеп.

Однако водитель, увидев патруль, попытался скрыться, съехав на объездную дорогу. Впрочем, сбежать 21-летнему местному жителю не удалось.

«Во время проведения досмотра транспортного средства сотрудники полиции обнаружили в салоне большую партию алкогольной продукции. Полицейские установили, что в автомобиле перевозилось 1020 бутылок пива различных наименований, общим объемом 1093,5 литров», — отметили в ведомстве.

Документов на груз у водителя не оказалось, на него составили административный протокол. Алкогольную продукцию правоохранители изъяли и отправили на исследование.

Напомним, на днях тувинские полицейские на посту «Шивилиг» изъяли тонну алкоголя, которую пытался ввезти в республику житель города Туран. Как сообщало ИА REGNUM, водитель занервничал при проверке документов.

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