Уфа, , 15:42 — REGNUM Женщину обвиняют в убийстве своего сына в Башкирии. Об этом 30 апреля сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

По версии следствия, в августе 2019 года ночью 29-летнюю обвиняемую жительницу Дюртюлинского района разбудил плач ее годовалого сына. Она пыталась успокоить малыша. В какой-то момент ребенок перестал дышать.

После, считают следователи, подозреваемая закопала труп ребенка рядом с домом и сообщала стражам порядка о его пропаже. Мальчика искали как волонтеры, так и сотрудники правоохранительных органов.

Позже подозреваемая прошла исследование на полиграфе и созналась в убийстве, а затем показала место захоронения малыша.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам убийства малолетнего ребенка. В ближайшее время материалы уголовного дела будут переданы в суд для рассмотрения по существу.

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