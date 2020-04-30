Джакарта, , 14:59 — REGNUM Ещё одно землетрясение магнитудой 5,6 произошло в провинции Северная Суматра 30 апреля 2020 года, сообщает Detik.

В агентстве метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии объявили, что землетрясение произошло в 15:20:25 по местному времени. Эпицентр землетрясения находился 24 км от Паданглавы на глубине 10 км.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в районе Сукабуми в Индонезии произошло землетрясение магнитудой пять баллов.

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