Ярославль, , 14:46 — REGNUM В Ярославской области введен особый противопожарный режим. О этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве. Соответствующий указ пописал ярославский губернатор Дмитрий Миронов. Особый противопожарный режим введен сроком на 21 день. Областные власти намерены по возможности ограничить посещение лесов на майские праздники.

Пал травы в Ярославле Yarregion.ru

Противопожарный режим предполагает запрет на разведение костров при посещении приусадебных участков, предназначенных для отдыха граждан, на сжигание твердых бытовых отходов, мусора на землях лесного фонда и выжигание травы на земельных участках, непосредственно примыкающих к зеленой зоне.

Лесной патруль Yarregion.ru

Инспектора лесной охраны намерены усилить патрулирование территорий, особое внимание планируется уделить местам массового отдыха ярославцев, дачным и садоводческим кооперативам, прилегающим к лесным массивам. Для граждан штраф за нарушение особого противопожарного режима может составить до 5 тысяч рублей.

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