Ярославль, 30 апреля 2020, 14:46 — REGNUM В Ярославской области введен особый противопожарный режим. О этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве. Соответствующий указ пописал ярославский губернатор Дмитрий Миронов. Особый противопожарный режим введен сроком на 21 день. Областные власти намерены по возможности ограничить посещение лесов на майские праздники.
Противопожарный режим предполагает запрет на разведение костров при посещении приусадебных участков, предназначенных для отдыха граждан, на сжигание твердых бытовых отходов, мусора на землях лесного фонда и выжигание травы на земельных участках, непосредственно примыкающих к зеленой зоне.
Инспектора лесной охраны намерены усилить патрулирование территорий, особое внимание планируется уделить местам массового отдыха ярославцев, дачным и садоводческим кооперативам, прилегающим к лесным массивам. Для граждан штраф за нарушение особого противопожарного режима может составить до 5 тысяч рублей.
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