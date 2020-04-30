Анкара, , 14:51 — REGNUM Правоохранительные органы Турции изъяли 103 кг марихуаны во время спецоперации в провинции Бингол, расположенной на юго-востоке страны. Об этом 30 апреля сообщает Anadolu Ajansi.

По данным журналистов, спецоперация проходила в сельских районах провинции.

Подробности ее пока не сообщаются.

Напомним, Турция ведет активную борьбу с незаконным распространением незаконных наркотических препаратов. В декабре 2018 года здесь была конфискована крупнейшая партия героина в истории, объемом 1 тыс. 270 кг

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