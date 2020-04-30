Тегеран, , 14:37 — REGNUM Правоохранительные органы Ирана арестовали 3 600 человек, обвиняемых в распространении дезинформации. Об этом 30 апреля сообщает агентство Tasnim.

По данным журналистов, задержанные подозреваются в публикации ложных новостей по поводу угрозы распространения коронавирусной инфекции в стране.

Напомним, Иран является наиболее пострадавшей от коронавируса страной на Ближнем Востоке, всего случаев инфицирования здесь выявлено — 94 тыс. 640, от COVID-19 скончались свыше 6 тыс. человек.

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