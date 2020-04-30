Ярославль, , 14:31 — REGNUM В Ярославле неизвестный мужчина упал с автомобильного моста через реку Волга. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в следственном управлении следственного комитета России по Ярославской области. Происшествие случилось вечером 29 апреля на Октябрьском мосту.

Октябрьский мост в Ярославле Yarnews.net

«Проводится доследственная проверка по факту обнаружения 29 апреля текущего года на набережной реки Волги под Октябрьским мостом города Ярославля тела мужчины. По предварительным данным, потерпевший упал с моста в воду. В настоящее время следователем выполняются необходимые проверочные мероприятия, назначены судебные экспертизы, устанавливается личность потерпевшего», — рассказали в СУ СКР по Ярославской области.

Проверкой занимается следственный отдел по Заволжскому району города Ярославля.