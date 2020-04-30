Ярославль, 30 апреля 2020, 14:31 — REGNUM В Ярославле неизвестный мужчина упал с автомобильного моста через реку Волга. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в следственном управлении следственного комитета России по Ярославской области. Происшествие случилось вечером 29 апреля на Октябрьском мосту.
«Проводится доследственная проверка по факту обнаружения 29 апреля текущего года на набережной реки Волги под Октябрьским мостом города Ярославля тела мужчины. По предварительным данным, потерпевший упал с моста в воду. В настоящее время следователем выполняются необходимые проверочные мероприятия, назначены судебные экспертизы, устанавливается личность потерпевшего», — рассказали в СУ СКР по Ярославской области.
Проверкой занимается следственный отдел по Заволжскому району города Ярославля.