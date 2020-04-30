Джизак, Узбекистан, , 14:23 — REGNUM Два человека погибли и еще четверо пострадали в результате ДТП в Пахтакорском районе Джизакской области Узбекистана, сообщили 30 апреля в пресс-службе ГУБДД МВД республики.

Вечером 29 апреля водитель автомобиля Matiz уснул за рулем и потерял управление, в результате чего машина перевернулась. Погиб сам водитель и 13-летний пассажир.

Еще четыре пассажира, в том числе трое детей, госпитализированы с травмами. Авария произошла на 967-м километре автодороги Термез — Ташкент.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля три человека пострадали после столкновения пассажирского автобуса со столбом. 37-летний водитель потерял управление и допустил столкновение.

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