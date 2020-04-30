Одесса, Украина, , 14:26 — REGNUM В Одессе полицейские задержали подозреваемого в поджоге Свято-Успенского мужского монастыря, сообщило 30 апреля местное издание «Думская» со ссылкой на источники в национальной полиции Украины.

По данным журналистов, задержан бездомный мужчина 1971 года рождения, который ранее был послушником монастыря.

Отмечается, что он якобы признался в содеянном, однако его мотивы до сих пор не ясны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в мужском монастыре произошло сразу три возгорания, в результате которых выгорело хозяйственное помещение площадью 1,5 тыс. кв. метров.

Читайте ранее в этом сюжете: В Одессе на территории мужского монастыря произошел пожар