Одесса, Украина, 30 апреля 2020, 14:26 — REGNUM В Одессе полицейские задержали подозреваемого в поджоге Свято-Успенского мужского монастыря, сообщило 30 апреля местное издание «Думская» со ссылкой на источники в национальной полиции Украины.
По данным журналистов, задержан бездомный мужчина 1971 года рождения, который ранее был послушником монастыря.
Отмечается, что он якобы признался в содеянном, однако его мотивы до сих пор не ясны.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в мужском монастыре произошло сразу три возгорания, в результате которых выгорело хозяйственное помещение площадью 1,5 тыс. кв. метров.
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