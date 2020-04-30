Актау, Казахстан, , 14:04 — REGNUM Пограничники в Казахстане задержали в Каспийском море четырех браконьеров, которые попытались скрыться от преследования, сообщили 30 апреля в пресс-службе Комитета национальной безопасности (КНБ) республики.

После подачи визуальных и звуковых команд браконьеры попытались скрыться, увеличив скорость. Пограничники выстрелили в воздух и по двигателям судна нарушителей.

Задержанными оказались четыре гражданина Азербайджана. Им оказана первая медицинская помощь — травмы получены от рикошета пуль, попавших в двигатель.

Напомним, 22 января в территориальных водах Казахстана пограничники задержали четырех граждан Азербайджана, которые рыбачили на малом судне типа «Байда».

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