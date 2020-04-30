Донецк, , 13:56 — REGNUM Утром 30 апреля силы противовоздушной обороны (ПВО) Народной милиции ДНР уничтожили два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) украинских силовиков, сообщили 30 апреля в пресс-службе оборонного ведомства.

В Народной милиции рассказали, что в ночь на 30 апреля боевики ВСУ обстреляли населённый пункт Старомихайловка из гаубиц калибра 122 мм. Повреждения получили три дома.

«Артиллерийский огонь корректировался с использованием БПЛА ASU-1 «Валькирия». Подразделениями ПВО украинский беспилотник был сбит, что заставило оккупантов прекратить обстрел», — сказано в сообщении.

Второй беспилотник ВСУ силы Народной милиции сбили утром. С его помощью боевики ВСУ корректировали миномётный огонь по окраинам Донецка в районе «Вольво-центра».

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки ВСУ выпустили по территории ДНР 122 единицы боеприпасов в ходе 11 обстрелов.

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