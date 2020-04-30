Омск, , 13:51 — REGNUM По состоянию на 30 апреля в Омской области зарегистрировано 97 случаев заражения коронавирусом, в том числе 26 человек уже выздоровели. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном минздраве.

В министерстве также проинформировали о том, что в регионе скончался третий пациент с коронавирусом. Это 70-летняя женщина, поступившая в стационар 23 апреля в крайне тяжёлом состоянии с признаками инсульта.

По словам министра здравоохранения региона Ирины Солдатовой, проведённое незамедлительно комплексное обследование окончательно подтвердило наличие обширного кровоизлияния головного мозга, не совместимого с жизнью. Также обследование показало наличие двусторонней пневмонии, которая при жизни не проявлялась никакими симптомами. Анализ на COVID-19 дал положительный результат. Пациентка находилась в коме и была подключена к аппарату ИВЛ.

«Очень быстро развилась полиорганная недостаточность. Несмотря на все усилия врачей, потери избежать не удалось», — подчеркнула Солдатова.

Она призывает строго соблюдать меры самоизоляции и беречь своих близких, особенно людей старшей возрастной группы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Омской области продлён режим самоизоляции.

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