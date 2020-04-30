Екатеринбург, , 13:39 — REGNUM В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в нападении на машину скорой помощи, прибывшую на вызов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Свердловской области.

Дело возбуждено по ч. 2 ст. 167 УК РФ — «Умышленное повреждение чужого имущества из хулиганских побуждений». Данная статья Уголовного кодекса предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, инцидент произошёл вечером 28 апреля 2020 года во дворе одного из домов на улице Амундсена.

По версии следствия, пьяный злоумышленник вступил в словесный конфликт (при этом использовал ненормативную лексику) с водителем скорой помощи, которая приехала на вызов. После того как водитель попытался отъехать, подозреваемый преградил машине дорогу и начал забрасывать её камнями. Своими преступными действиями мужчина повредил кузов кареты скорой помощи, то есть нанёс ущерб имуществу.

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