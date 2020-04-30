Екатеринбург, , 13:50 — REGNUM Свердловские следователи открыли уголовное дело по сообщению о повреждении автомобиля скорой помощи в Екатеринбурге. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в СУ СКР по Свердловской области.

Ранее стало известно, что некий гражданин закидал карету камнями, после того как та прибыла на вызов после драки. Повреждены стёкла и кузов автомобиля.

Дело завели по статье «Умышленное повреждение чужого имущества из хулиганских побуждений». Теперь подозреваемому в данном деянии грозит до пяти лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее работникам свердловской скорой, которые работают по вызовам, связанным с коронавирусом, пообещали прибавку к зарплате.

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