, 13:24 — REGNUM Более 100 штрафов выписали сотрудники полиции за сутки жителям Грузии за нарушение правил режима чрезвычайного положения (ЧП). Об этом 30 апреля сообщает пресс-служба грузинского МВД.

По данным ведомства, в течение последних суток в стране было оштрафовано 114 человек. Больше всего нарушений было связано с нарушением комендантского часа — 74. Еще 29 человек были наказаны за то, что собирались более чем по трое. Трех граждан оштрафовали за нарушения при перевозке пассажиров (разрешается везти не более одного в салоне).

Напомним, ранее режим ЧП в Грузии для защиты населения от коронавирусной инфекции был продлен до 22 мая. С 27 апреля правительство начало первый этап по смягчению карантинных мер. Следующий этап планируется начать 4 мая.