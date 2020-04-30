Дамаск, , 13:00 — REGNUM Вооруженные силы Турции «нейтрализовали» четырех членов Рабочей партии Курдистана (РПК) во время спецоперации на территории Сирии. Об этом 30 апреля сообщается в заявлении министерства обороны страны на странице в Twitter.

«Четверо террористов РПК пытались проникнуть на территорию проведения операции «Источник мира» и были успешно нейтрализованы нашими героическими бойцами», — говорится в заявлении.

Термин «нейтрализован» часто используется турецкими военными в качестве эвфемизма, за которым скрывается убийство противника.

Спецоперация состоялась на следующий день после крупного теракта в сирийском Африне, оккупированном турецкими военными. В ходе взрыва скончались по меньшей мере 46 человек. Анкара поспешила обвинить в содеянном курдских повстанцев.

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