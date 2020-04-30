Казань, , 13:54 — REGNUM Ректора КНИТУ (Казанский национальный исследовательский технологический университет) Сергея Юшко Советский районный суд Казани отправил под домашний арест до 17 июня 2020 года. Руководитель вуза был задержан по подозрению в мошенничестве и служебном подлоге.

Читайте также: Ректор крупного вуза Татарии подозревается в мошенничестве и подлоге

Республиканский следственный комитет настаивал на заключении Юшко под стражу, сообщает «Бизнес-online». Адвокатам обвиняемого удалось смягчить меру пресечения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ранее Юшко был задержан. В его отношении возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»), ч. 2 ст. 292 УК РФ («Служебный подлог»).

Читайте также: В Казани по подозрению в мошенничестве задержали ректора вуза