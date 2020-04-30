Томск, , 12:40 — REGNUM Первая смерть пациента с коронавирусом зарегистрирована в Томской области. Об этом ИА REGNUM сообщили 30 апреля в региональной администрации.

По словам вице-губернатора региона Ивана Деева, умерший пациент не работал, входил в группу риска по возрасту и имел тяжёлые сопутствующие заболевания. На фоне COVID-19 у него развилась тяжёлая форма пневмонии. Он находился на ИВЛ девять дней.

«Сегодня утром заболевший умер, причиной смерти стала полиорганная недостаточность», — подчеркнул Деев.

Добавим, за минувшие сутки в Томской области подтверждено два новых случая заражения коронавирусом, два человека выздоровели.

Всего в регионе зарегистрировано 89 случаев заражения SARS-CoV-2. На лечении остаются 67 человек, 21 человек выздоровел, один пациент с коронавирусом скончался.

Как сообщало ИА REGNUM, в Томской области продлён режим самоизоляции.

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