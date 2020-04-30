Джакарта, , 12:40 — REGNUM Землетрясение произошло в районе Сукабуми провинции Западная Ява в Индонезии, сообщает Detik.

Информация о землетрясении была опубликована агентством метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии в Twitter 30 апреля 2020 года.

Известно, что землетрясение магнитудой пять баллов произошло 30 апреля 2020 года в 15:22 по местному времени в 48 км к юго-востоку от Сукабуми на глубине 24 км.

Это землетрясение почувствовали многие жители Депока в провинции Западная Ява.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее землетрясение магнитудой пять баллов произошло в провинции Северный Сулавеси 30 апреля около 00:47 по местному времени.

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