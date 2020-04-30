Светлана Шаповалова, 30 апреля 2020, 13:30 — REGNUM Российская оперная певица Светлана Касьян и все её родные переболели коронавирусом. В интервью ИА REGNUM она призналась, что никому бы не пожелала пережить тот десятидневный ад, который довелось пережить ей. К тому же, когда вся семья попала в больницу, не пристроенной оказалась пятилетняя дочка. Знакомые и друзья отказывались её приютить из опасений заразиться SARS-CoV-2.
Между тем в интернете продолжают распространять информацию о том, что никакого COVID-19 попросту не существует и людям платят деньги за то, чтобы они про него рассказывали. Светлана Касьян, которая едва не умерла от двусторонний пневмонии, также дала советы тем, кто мог заразиться новым вирусом.
ИА REGNUM: Светлана, расскажите когда все началось?
Светлана Касьян: 24 марта я почувствовала недомогание, ночью была ломота, озноб, жар. Так сильно ломило тело, что я ни на минуту не могла уснуть. И на следующий день было такое плохое самочувствие и кашель, что я была вынуждена отменить все свои дальнейшие выступления и концерты и вызвала врача на дом. Врач сразу направил на КТ лёгких, так как услышал хрипение и сип, в общем ему всё очень не понравилось.
КТ лёгких буквально за день-два с момента появления кашля показало двустороннюю пневмонию, произошло поражение практически всех сегментов. Меня мгновенно госпитализировали и, не дожидаясь результатов теста, врачи начали лечение, как от коронавируса.
ИА REGNUM: То есть вам не сделали тест на SARS-CoV-2?
Светлана Касьян: С тестами у нас большая проблема: существует огромное количество ложноотрицательных и ложноположительных тестов, к тому же делают их очень долго. За это время, пока придёт результат, человек может скончаться. У меня было очень тяжёлое течение, доктора говорили, что очень легко может наступить летальный исход, потому что лёгкие были очень сильно поражены. В случае с моей мамой — на 80%. Это очень серьезно, и в какой-то момент она не могла сама дышать.
И у меня на протяжении 8−10 дней такой кризис был, что подключились боли в животе, организм не принимал этих сильных препаратов, которыми нас лечили. Несколько раз врачи меняли терапию, потому что ничего не помогало, температура не сбивалась, не наступало никакого улучшения.
ИА REGNUM: Вас подключали к ИВЛ?
Светлана Касьян: Меня хотели подключить, но обошлось. Хотя в какой-то день я еле дошла даже до ванной комнаты в больнице. В 2:00, не успев даже дотянуться до красной верёвочки вызова врача, потеряла сознание, ударившись затылком об кафель. И всю ночь врачи возвращали меня к жизни. Давление было 65 — 70 — 40, и не поднималось выше, и все показатели были практически как у мертвеца. Это очень серьезный и страшный вирус.
У кого-то всё может протекать очень легко. Я знаю одного знакомого, у которого просто на протяжении недели была температура 37,3 и всё прошло, как обычный грипп, при том что он старше меня. И таких случаев гораздо меньше, потому что этот вирус сразу дает пневмонию, поражение происходит мгновенно, буквально за два дня! И я теперь понимаю, как люди могут умирать.
ИА REGNUM: Светлана, когда наступило улучшение? Выходит, что постепенно выходить из состояния, когда нечем дышать, вы стали спустя 10 дней после начала заболевания?
Светлана Касьян: Это были самые страшные 10 дней в моей жизни. Врачи — герои, они реально спасают пациентов, несмотря на то, что пока не знают наверняка, чем лечить. Как я уже сказала, мне несколько раз меняли терапию, прежде чем пошло хоть какое-то улучшение. В случае с моей мамой три раза меняли терапию. И они пробуют, ищут, меняют антибиотики от коронавируса. У нас, также как в Европе, применяют одни и те же препараты, в том числе от малярии и СПИДа. Последствия, конечно, сильно сказываются на печени, почках и организме в целом.
ИА REGNUM: Как проходит ваше восстановление?
Светлана Касьян: Сейчас я восстанавливаюсь. Но со спортом пока получается не очень, максимум, на что хватает, это 10 минут зарядки, спасают дыхательные упражнения.
Результаты теста, между тем, пришли только через две недели. И если бы мы не лечились, я бы не знаю, чем все закончилось.
ИА REGNUM: Какой совет вы можете дать тем, кто подозревает, что заболел?
Светлана Касьян: Мой совет всем, кто почувствовал недомогание, — сделайте КТ лёгких. В моём случае всё протекало очень тяжело. У моего мужа, напротив, было хорошее самочувствие, наблюдалось лишь лёгкое покашливание, но, учитывая что в такое время года возможна аллергия, его состояние было нормальным. Но после прохождения КТ оказалось, что у моего мужа тоже двусторонняя пневмония. Его тоже госпитализировали, потому что все это очень страшно.
Когда вся наша семья месяц назад попала в больницу в тяжелом состоянии с коронавирусом, моя доченька в пять лет осталась одна. А те, к кому я обращалась, — отказывали. И я их не осуждаю, возможно, я сама бы испугалась. К счастью, спасла старая подруга. Несмотря на то, что у неё есть свои дети, она заботилась о моей девочке, пока мы не выздоровели.
Также рекомендую всем очень серьезно отнестись к такой проблеме, как коронавирус. Это неизвестный и очень опасный вирус! И я чуть ли не убить готова тех, кто говорит, что его не существует! А ведь таких в социальных сетях очень много! Многие ещё пишут о том, что людям платят деньги за то, чтобы рассказывали о несуществующей болезни.
И ещё: мы заразились в Москве, по контакту со знакомыми, которые привезли вирус из Италии. И буквально за несколько дней до моего заболевания я уже наверняка была носителем вируса. Но те, с кем я общалась, они не заразились, потому что я соблюдала все меры предосторожности. И это на самом деле может помочь — дистанция, маски, мытье рук и всё то, что сотни раз было сказано. Всё это может помочь оградить вас и ваших близких. Всем здоровья!
Как уже сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 30 апреля 2020 г. в 85 регионах России зарегистрировано 106 498 случаев коронавирусной инфекции. За весь период выписано по выздоровлению 11 619 человек.
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