Киев, , 12:16 — REGNUM В Днепропетровской области Украины и на подконтрольной Украине территории ДНР был найден огромный склад незаконного оружия и военной техники, сообщила 29 апреля пресс-служба «Операции объединённых сил» (бывшей АТО).

Так, в двух регионах Украины правоохранители обнаружили боевую машину пехоты БМП-2К и бронетранспортёр БТР-70, 100-мм противотанковую пушку МТ-12 «Рапира», два миномёта калибра 120 мм, один миномёт калибра 82 мм, 63 противотанковых управляемых ракетных комплекса 9К111 «Фагот», два артиллерийских орудия 2А42 калибра 30 мм, станковый гранатомёт АГС, противотанковое ружьё Дегтярёва, 25 автоматов и три пулемёта Калашникова, два пулемёта Максима, один пулемёт ДШК, пять ручных и пять подствольных гранатомётов. Кроме этого, в схроне оказалось более 100 тонн различных боеприпасов.

Как выяснилось, всё это оружие принадлежало формированию «Украинская добровольческая армия» (УДА) (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которую возглавляет бывший лидер «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Дмитрий Ярош.

Сам радикал, комментируя «находку», заявил, что военное имущество было передано на баланс спецназа ВСУ.

«Это бывшая тыловая база 5-го батальона УДА (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которую знают все, и два месяца назад мы передали ее 3-му полку спецназа. Наших бойцов на базе уже нет, на базе находятся только военнослужащие ВСУ… Я удивлён, что прокуратура и полиция, получив всю информацию от военнослужащих, от СБУ, решили устроить этот скандал», — заявил Ярош.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее крупный арсенал незаконного оружия украинские правоохранители нашли в зданиях бывшего детского лагеря в посёлке Ольгинка на временно подконтрольной Украине территории ДНР. Его происхождение устанавливается.

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