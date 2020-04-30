Самара, , 11:57 — REGNUM Трое рабочих пострадали во время аварии на асфальтобетонном заводе в Самарской области. Об этом 30 апреля сообщает пресс-служба областного следственного управления Следственного комитета РФ.

По сообщению пресс-службы ведомства, 29 апреля текущего года в Елховском районе на асфальтобетонном заводе сломался миксер на установке по разогреву битума. Из-за этого, произошла разгерметизация и выброс битума и его паров. Во время происшествия пострадали трое рабочих, которые получили ожоги разной степени тяжести. Их срочно доставили в больницу.

По данному факту следователи начали доследственную проверку. Им предстоит выяснить все обстоятельства этого несчастного случая. По ее результатам будет принято соответствующее решение.

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