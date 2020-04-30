Ярославль, , 11:27 — REGNUM За последние сутки в Ярославской области выздоровели трое человек с COVID-19, один скончался. Об этом 30 апреля сообщил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

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«К сожалению, коронавирусная инфекция унесла ещё одну жизнь. Умерла женщина 75-ти лет с множественными хроническими заболеваниями. Приношу свои соболезнования и хочу ещё раз напомнить о необходимости соблюдать меры предосторожности. Каждый из нас, выходя из дома, подвергает опасности не только себя, но и других. Впереди майские праздники, многие захотят поехать на дачи, на природу. И это желание объяснимо, но постарайтесь быть предельно осторожными, отмените необязательные поездки, особенно если вы — в группе риска. Давайте не будем так рисковать без необходимости и вместе поможем сохранить едва наметившуюся тенденцию снижения ежедневного прироста заболевших. Надо собраться с силами и перетерпеть вынужденную изоляцию, чтобы уже в скором времени можно было вернуться к обычному укладу», — сказал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за сутки выявлено 23 новых случаев заражения коронавирусом. 13 новых случаев зафиксировано в Ярославле, три в Рыбинске, пять в Переславле и два в Ростовском районе.

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