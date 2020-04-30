Уфа, , 11:07 — REGNUM Два жилых дома и 55 участков подтоплено в Уфе. Об этом 30 апреля сообщает пресс-служба городской администрации.

По сообщению пресс-службы ведомства, подтопление территорий произошло в Кировском районе города. Уровень реки Белая за прошедшие сутки поднялся на 12 см и достиг отметки в 615 см. Уровень реки Уфы поднялся на 13 см.

Отмечается, что семья, которая проживала в одном из подтопленных домов на время паводка переехала к родным.

Сотрудники спасательной службы постоянно общаются с жителями подтопленных территорий и постоянно осуществляют их обход.

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